Münster. Geschlagen geben musste sich Lokalmatador Jens Baackmann mit Carmen (43,32). Auf Platz drei kam Felix Haßmann aus Lienen mit Cayenne (43,54). Einige prominente Reiter verpassten die entscheidende Runde. Darunter war auch Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Chiara.

Ehning übernahm mit dem Sieg auf dem Schlossplatz in Münster Platz eins in der Riders Tour. Fünfte von sechs Stationen der nationalen Serie für Springreiter ist in zwei Wochen das Turnier in Paderborn.

dpa