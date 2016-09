Iffezheim. Ein kleiner Hengst namens Iquitos hat auf der Galopprennbahn in Iffezheim die Konkurrenz deklassiert und die 14 000 Zuschauer verblüfft.

Der vier Jahre alte Galopper triumphierte unter Jockey Ian Ferguson beim 144. Großen Preis von Baden und wurde damit auf einen Schlag die neue Nummer eins des deutschen Turfs. Iquitos sicherte sich in eindrucksvoller Art und Weise den Sieg im wichtigsten internationalen Grand Prix des deutschen Rennsports.

Nach 2400 Metern siegte Iquitos beim mit 250 000 Euro dotierten Hauptereignis zum Abschluss der Großen Woche überlegen vor der Stute Nightflower, der Galopperin des Jahres, mit Andrasch Starke im Sattel. Außenseiterin Pagella belegte mit Jockey Alexander Pietsch den dritten Rang im Feld der zehn Teilnehmer. "Ich habe noch nie ein so gutes Pferd geritten", sagte Ferguson nach seinem ebenfalls wichtigsten Erfolg.

Der von Hans-Jürgen Gröschel in Langenhagen bei Hannover trainierte Iquitos schaffte bei seinem zehnten Start den fünften Sieg. "Das ist ein traumhafter Tag. Ich bin heiser, so habe ich während des Rennens gebrüllt", sagte der 73 Jahre alte Trainer. Eigentlich wollte Gröschel seine Karriere ausklingen lassen. Nun erklärte er aber den Rücktritt vom Rücktritt: "Mit so guten Pferden muss man weitermachen."

Der Stall Mulligan kassierte 150 000 Euro Preisgeld. Iquitos war zur Quote von 79:10 ins Rennen gegangen. Der Große Preis von Baden gilt als eines der drei wichtigsten europäischen Rennen auf der klassischen Strecke über 2 400 Meter.

