Neumünster. "Ich bin etwas auf Sicherheit geritten. Der Geräuschpegel in der Halle war sehr hoch", sagte die 47-Jährige. "Ich hatte kurz Bedenken, ob Don Johnson sich da konzentrieren würde, auch weil er drei Monate Turnierpause hatte."

Platz zwei ging an die Niederländerin Madeleine Witte-Vrees auf Cennin mit 74,10 Prozentpunkten. Dritte wurde die Team-Weltmeisterin Helen Langehanenberg auf Damsey mit 73,20 Zählern. Der Grand Prix war auch die Qualifikation für die Weltcup-Kür am Sonntag. Neumünster ist die siebte von neun Etappen in der Westeuropa-Liga. Das Finale findet Ende März in Omaha in den USA statt.

Der überragende Springreiter ist der Däne Sören Pedersen. 24 Stunden nach seinem Sieg im Eröffnungsspringen entschied er mit Chaloubet auch das Championat für sich. Nach zwei Umläufen blieb der in Deutschland lebende Pedersen fehlerfrei und absolvierte den zweiten Durchgang in 38,21 Sekunden. Auch der zweitplatzierte Belgier Olivier Philippaerts schaffte beide Umläufe ohne Fehler, war aber auf Cabrio mit 44,90 Sekunden deutlich langsamer. Dritter wurde Marc Houtzager aus den Niederlanden mit Baccarat.

Für das beste deutsche Ergebnis sorgte als Vierte die einheimische Kendra Claricia Brinkop mit jeweils einem Zeitfehler in beiden Runden auf A la Carte. Höhepunkt für die Springreiter ist am Sonntag der Große Preis.

dpa