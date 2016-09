Paderborn. Der 42-Jährige aus Borken verwies auf seinem elfjährigen Hengst mit fast zwei Sekunden Vorsprung den Amerikaner Lucas Porter mit Once auf den zweiten Platz. Dritter wurde der dreimalige Derby-Sieger Andre Thieme aus Plau am See auf Conthendrix.

Für den entscheidenden zweiten Umlauf hatten sich die elf besten Paare des ersten Durchgangs qualifiziert. Das Springen war die fünfte Wertungsprüfung der Riders Tour. Letzte Station der Serie ist im November das Hallenturnier in München. In der Gesamtwertung führt Marcus Ehning vor Andre Thieme.

Am Vortag hatte der Brite James Davenport die zweitwichtigste Prüfung bei der "Paderborn Challenge" für sich entschieden. Auf seinem Wallach Tiger sicherte er sich den Sieg im mit 30 000 Euro dotierten Championat. Im Stechen blieb das Paar ohne Strafpunkte und erzielte die beste Zeit. Zweiter wurde der Niederländer Willem Greve auf Carrera vor Jana Wargers aus Emsdetten auf Lacoste. Im Großen Preis am Sonntag gab Davenport mit Tiger bereits im ersten Umlauf auf.

dpa