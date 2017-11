DHfK-Handballer und BalLEo unterstützen „Team Leopard Leipzig“

Leipzig. In einer Kooperation mit dem WWF Deutschland setzt sich der Leipziger Zoo für den Schutz der bedrohten Amur- und Schneeleoparden ein. „Team Leopard Leipzig“ heißt das Projekt – und das hat jetzt mit BalLEo, dem Maskottchen der Bundesliga-Handballer vom SC DHfK Leipzig, prominente Unterstützung bekommen.

Als 1000. Mitglied begrüßte der Zoo am Montag das Maskottchen der Grün-Weißen im Artenschutz-Projekt, das vor 15 Monaten ins Leben gerufen wurde. Künftig wollen die Handballer ihre Fans stärker „auf die Bedrohung der Großkatzen im natürlichen Lebensraum“ aufmerksam machen, so Karsten Günther, Geschäftsführer der DHfK-Bundesliga-Handballer.

Weniger als 100 Amurleoparden leben noch in den russischen Wäldern. Die Umweltorganisation WWF rüstet Ranger aus und ist an lokalen Schutzprojekten beteiligt. Auch die Schneeleoparden in der Mongolei seien durch Wilderei und den Verlust ihres Lebensraums stark bedroht, so der Zoo weiter, und auch dort arbeitet der WWF an Aufklärung und Ausbildung von Verantwortlichen vor Ort.

Zoochef Jörg Junhold betonte, als „größte außerschulische Bildungseinrichtung“ sehe sich der Zoo ebenfalls in der Pflicht, Aufklärungsarbeit zu leisten. „Wir hatten auf zahlreiche Unterstützer für unser gemeinsames Engagement gehofft“, so Tania Roach von der WWF-Deutschland-Geschäftsleitung. Das DHfK-Team steht dafür nun in den Startlöchern.

Am kommenden Samstag (11.11.) müssen die Leipziger übrigens erstmal gegen Löwen bestehen: Um 18.10 Uhr beginnt das Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Gut, dass BalLeo sich mit Großkatzen auskennt.

Von lyn