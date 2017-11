DHfK will Löwen erstmals zum Schnurren bringen

Leipzig. Doch elf Sekunden vor Schluss holte Löwe Andy Schmid den Schweizer Hammer raus und warf über die Pranken von Niclas Pieczkowski in Richtung Leipziger Tor. Der Ball trudelte – noch abgefälscht – unhaltbar für Jens Vortmann in den Kasten.

Wieder eine Pleite gegen die Rhein-Neckar Löwen, die vierte seit dem Leipziger Bundesliga-Aufstieg vor gut zwei Jahren. Nach dem 25:22 gegen Flensburg vor zwei Monaten sind die Nordbadener das letzte Spitzenteam in der Bundesliga, gegen das der SC DHfK noch nie gewinnen konnte. Dabei scheint die heutige Aufgabe (18.10 Uhr, Arena, live in der ARD) so leicht zu sein wie selten zuvor. Die Leipziger haben sich inzwischen selber zur Top-Mannschaft in der Bundesliga gemausert und stehen in der Eliteklasse auf Platz sieben – vor dem SC Magdeburg und punktgleich mit dem THW Kiel. Dazu haben sie zuletzt gleich zwei Mal gegen das aufstrebende Team aus Melsungen gewonnen und stehen erneut im Viertelfinale des DHB-Pokals.

Außerdem müssen die Gäste nur 23 Stunden nach der Partie in Leipzig schon wieder in Barcelona in der Champions League antreten. Die Chance also für die Grün-Weißen, die Löwen erstmals zum Schnurren zu bringen? „Natürlich ist unser Programm hart, aber wir sind diesen Rhythmus mittlerweile gewohnt“, entgegnet RNL-Coach Nicolaj Jacobsen. Dennoch räumt der Däne ein, zuletzt deutliche Probleme mit dem SC DHfK gehabt zu haben. „Wenn wir eine gute Abwehr- und Torhüterleistung aufs Parkett bringen, sehe ich aber gute Chancen für uns, zu punkten“, meint Jacobsen.

Neben den Millionen Zuschauern an den heimischen Empfangsgeräten werden auch mehr als 5000 Besucher in der Arena erwartet. Bei der großen medialen Präsenz komme es darauf an, wer am coolsten bleibt, glaubt Lucas Krzikalla. Der Rechtsaußen aus Großenhain machte im April eine gute Partie und steuerte zwei Treffer bei.

Nun muss er mit seinen Offensivkollegen versuchen, den Ausfall von Tormaschine Philipp Weber aufzufangen. „Das Fehlen von Philipp heißt für uns, dass wir uns noch enger zusammenschweißen müssen“, sagt Krzikalla. Dass die DHfKler das schaffen können, haben sie in dieser Spielzeit bereits bewiesen. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Wetzlar verletzte sich Weber vor der Pause schon einmal, seine Mitspieler gewannen auch ohne ihn 23:22 bei den starken Hessen. Löwen-Bändiger Jacobsen vermutet ebenfalls, dass der Verlust von Weber die Leipziger nur noch mehr motivieren wird, alles zu geben.

Sein DHfK-Pendant André Haber meint sowieso, dass neben dem Angriff vor allem die Torhüter eine große Rolle spielen werden. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams hielt Jens Vortmann 14 Bälle, dazu entschärfte der Schlussmann fünf von sechs Siebenmetern der Mannheimer. Eine ähnliche Herkulesleistung müssen Vortmann und sein Kollege Milos Putera auch heute Abend vollbringen.

Zu guter Letzt wird das Match gegen den Tabellenzweiten für die Leipziger auch eine gute Vorbereitung auf die nächste DHB-Pokalrunde. Der Gegner der Grün-Weißen im Viertelfinale heißt nämlich: Rhein-Neckar Löwen. Allerdings dürfte kaum einer auf dem Parkett schon einen Gedanken an die Partie am 7. März in der SAP-Arena verschwenden, vor allem nicht André Haber, der dann wieder ins zweite Glied gerückt sein wird.

Oder doch nicht? Ein weiterer Erfolg gegen ein Spitzenteam dürfte die Verantwortlichen um Manager Karsten Günther wohl noch mehr ins Grübeln bringen, ob aus der Interims- nicht eine Dauerlösung werden soll.

Christian Dittmar