Leipzig. Für den SC DHfK Leipzig steht am Samstag das wichtige Auswärtsspiel beim Bergischen HC an. Ein Sieg in der Fremde könnte für die Grün-Weißen den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen. Doch am Freitagmittag rückte eher unerwartet noch einmal der Trainerposten in den Fokus. Wie der Verein bekanntgab, haben die Verantwortlichen Coach Christian Prokop die vorzeitige Freigabe für seinen Job als Bundestrainer erteilt. Heißt: "CCCP" wird die deutsche Auswahl bereits mit Beginn des DHB-Lehrgangs am 15. März aktiv übernehmen und in den Länderspielen gegen Schweden (18. März) und beim Tag des Handball (19. März) auf der Bank sitzen. Der SC DHfK wird ihn für diese Zeit freistellen. Statt seiner übernimmt Co-Trainer André Haber dann die Messestädter.

"Wir haben uns am Mittwoch wie nach jedem anderen Spiel zusammengesetzt und das Geschehen ausgewertet. Dieses Mal ging das etwas länger als gewöhnlich, da Christian uns die schwierige Situation zur Vorbereitung auf das Slowenien-Spiel erläutert hat", erklärte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther am Freitag. "Danach war es die logische Konsequenz, dass wir ihm die Teilnahme am DHB-Lehrgang inklusive der beiden Länderspiele gegen Schweden ermöglichen, damit er das DHB-Team bestmöglich auf die wichtige EM-Qualifikation im Mai einstellen kann." Klar ist aber: Prokop kehrt nach Lehrgang und Länderspielen nach Leipzig zurück, wird die Grün-Weißen wie geplant bis zum Saisonende betreuen.

Pieczkowski und Weber nominiert

Der Coach, der zu Jahresbeginn nach einer quälend langen öffentlichen Suche und intensiven Verhandlungen zwischen Verein und Verband, als neuer Bundestrainer vorgestellt worden war, zeigt sich dankbar für das Entgegenkommen des Clubs. "Ich bin froh, den Weg mit der Nationalmannschaft bereits in Hamburg beginnen zu können." Der SC DHfK hatte sich die Möglichkeit offen gehalten, Prokop erst zum EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien am 3. Mai ziehen zu lassen. Abhängig gemacht hatten das die Verantwortlichen von der sportlichen Entwicklung des Teams um Kapitän Lukas Binder. "Dass ich bereits jetzt das DHB-Team betreuen darf, habe ich auch meiner Mannschaft in Leipzig zu verdanken, die in jüngster Vergangenheit sehr gute Form unter Beweis gestellt und ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt hat", so Prokop.

Für sein Debüt in der Nationalmannschaft nominierte er unter anderem DHFK-Spielmacher Niklas Pieczkowski und den alten und im Sommer wieder Leipziger Philipp Weber.