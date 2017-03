Leipzig. Nächster Heimerfolg für den SC DHfK Leipzig. Die Grün-Weißen setzten sich am Mittwochabend 33:28 (18:14) gegen den HSC 2000 Coburg durch. Damit können die Messestädter in der kommenden Woche beim Bergischen HC das Saisonziel Klassenerhalt klarmachen. Vor 3386 Zuschauern hatten die Grün-Weißen einerseits wenig Probleme mit den Gästen, führten quasi das komplette Spiel hindurch und gewannen hochverdient. Andererseits bot das Team des künftigen Bundestrainers Christian Prokop nicht den Handball, den es in den vergangenen Monaten so oft auf die Platte gebracht hatte.

Die Partie begann mit einer Strafe. Die Gäste langten gegen Niklas Pieczkowski zu deftig hin und spielten in Unterzahl weiter. Der SC DHfK tat sich schwer mit einem Mann mehr und auch später in Gleichzahl. Vor allem Coburgs Rechtsaußen Florian Billek bekam die Abwehr um Bastian Roscheck nicht in den Griff. Der 28-Jährige machte in Halbzeit eins acht Tore, mehr als die Hälfte der Treffer, die sein Team in dieser Zeit erzielte. Zudem benötigte Keeper Jens Vortmann etwas, um im Geschehen anzukommen. Erst nach etwa 19 Minuten konnte er den ersten Wurfversuch des HSC vereiteln. In Hälfte zwei machte "Vorti" für Milos Putera Platz.

Die Hausherren hatten zunächst erneut mit Problemen im Rückraum zu kämpfen. Die Offensivkraft der beiden Außen Lukas Binder und Lukas Krzikalla sicherte dennoch einen annehmbaren Start im grün-weißen Angriff. In der Folge hielten die Gastgeber den Vorsprung konstant zwischen drei und vier Toren. Dennoch schien es, als wolle der DHfK-Zug nicht so recht ins Rollen kommen. Trotz aller Vorteile tat sich die Prokop-Sieben irgendwie schwer. Das 18:14 zur Pause war dennoch leistungsgerecht.

In Halbzeit zwei änderte sich zunächst nicht viel. Vor allem in der Abwehr präsentierten sich die Gastgeber im Vergleich zur Vorwoche gegen Göppingen zwischenzeitlich fast schon halbherzig. Teilweise hatten die Coburger herzlich wenig Mühe, zum Wurf zu kommen. Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff bot sich den Gästen die Chance, die Partie zu drehen. Maximilian Janke und Lukas Binder kassierten kurz nacheinander Zeitstrafen. Der HSC spielte knapp 90 Sekunden in doppelter Überzahl. Doch das Team von Jan Gorr agierte wenig klug, ging mit nur einem Plus-Tor aus der Situation hervor. Es blieb abgesehen von wenigen ausgeglichen Minuten zu Beginn die einzige kritischere Phase für die Hausherren, die keine Top-Leistung abrufen mussten, um sich zwei weitere Heimpunkte zu sichern.

Schöner Abschluss der Partie: Alen Milosevic ist zurück. Der Turm am Kreis kam nach seiner Verletzung im Dezember in den letzten Minuten für Benjamin Meschke auf die Platte und wurde von den Fans jubelnd empfangen.

Leipzig: Vortmann; Putera; Semper; Steinert; Jurdzs; Krzikalla; Binder; Janke; Pieczkowski; Roscheck; Meschke; Becvar.

Coburg: Kulhanek; Krechel; Hagelin; Wucherpfennig; Kelm; Weber; Kellner; Coßbau; Billek; Riehn; Büdel; Harmandic; Kirveliavicius.

Antje Henselin-Rudolph