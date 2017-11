Keine Chance für den SC DHfK Leipzig: 23:29 gegen Rhein-Neckar Löwen

Leipzig. Das Ergebnis wäre deutlich höher ausgefallen, hätte Gästecoach Nicolaj Jacobsen die Schlussviertelstunde nicht nutzen wollen, um dringend benötigte Kräfte zu sparen. Denn die Löwen müssen bereits am Sonntag in der Champions League erneut ran, und zwar in Barcelona.

"In der ersten Halbzeit sah es noch sehr gut aus, auch wenn nicht alles geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben", resümierte Maximilian Janke später. "In der zweiten Halbzeit verlieren wir die Linie und die Löwen sind gnadenlos." Coach André Haber formulierte es kürzer: "Da haben wir uns heute eine blutige Nase geholt."

Der SC DHfK Leipzig wartet gegen die Rhein-Neckar Löwen weiter auf den ersten Sieg. Die Grün-Weißen unterlagen dem amtierenden Deutschen Meister am Samstagabend mit 23:29 (13:15). Zur Bildergalerie

Die Kräfteverhältnisse waren von Beginn an auf der Anzeigetafel ablesbar. Denn quasi ab Minute eins liefen die Hausherren gegen das internationale Starensemble einem Rückstand hinterher. Auch wenn Keeper Jens Vortmann gut hielt und die grün-weiße Defensive stark und konzentriert arbeitete: Die Mannheimer spielten ihre qua Personal bestehenden Vorteile gnadenlos aus. Würfe aus dem Löwen-Rückraum hatten Granaten-Charakter. Vor allem Alexander Petersson war auf Halbrechts ein ständiger Unruheherd. "Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben aber auch gewusst, dass wir so spielen müssen, wenn wir gewinnen wollen", so Andy Schmid. Mikael Appelgren war im Tor ebenfalls in Hochform, machte vor allem Niclas Pieczkowski das Leben schwer. Unbequem auch die Abwehr: In der offensiven 5-1-Formation rückte Gudjon Valur Sigurdsson früh raus, empfing die Leipziger teilweise bereits an der Mittellinie. Im Mittelblock warteten dann mit Hendrik Pekeler und Gedeon Villaplana zwei echte Riesen, die Leipziger Tore auch nicht eben leichter machten.

Ein schwieriges Spiel

"Mannheim spielt im Moment unheimlich stark, mit einem Selbstverstädnis, da passt und flutscht alles", meinte Andreas Rojewski nicht ohne Bewunderung. "Es ist brutal schwer, gegen sie zu spielen." Wenig hilfreich ebenfalls, zumindest in weiten Teilen der ersten Hälfte: Die unausgewogene Herangehensweise der Unparteiischen Nils Blümel und Jörg Loppaschewski. Beide Zeitstrafen gegen den SC DHfK in Halbzeit eins waren strittig. Das brachte nicht nur die Fans auf. "Schieber, Schieber" hallte es durch die Arena. Auch DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther war kaum zu beruhigen. Der Löwen-Bank, allen voran Coach Nikolaj Jacobsen war das zuviel. Sie beschwerten sich. Das Kampfgericht schickte Günther auf die Tribüne.

Trotz allem: Die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln. Die Löwen konnten in den ersten 30 Minuten nie auf mehr als drei Tore davonziehen. Die Haber-Sieben blieb stets in Schlagdistanz, bissig, engagiert, immer zur Stelle und auf der Lauer nach einem Fehler des Favoriten. "Da haben wir ganz viel Energie investiert", kommentierte Andreas Rojewski das Geschehen. Das 13:15 zur Pause ließ alle Möglichkeiten offen.

"Die haben uns vorgeführt"

Was dann nach Wiederbeginn passierte: unklar. Der SC DHfK löste sich innerhalb kürzester Zeit nahezu auf und verlor die Partie so frühzeitig. Bereits in der 33. Minute stand ein 13:18 zu Buche, in der 45. Minute dann ein 15:23. Auch wenn Appelgren im Tor fraglos in überragender Form war: Den Leipziger Würfen fehlten jetzt die Präzision und das Timing. Zwischenzeitlich schien der Löwen-Kasten regelrecht vernagelt. "Die haben hinten defensiver verteidigt, uns zu Würfen gezwungen.

"Die haben wir dann nicht gut vorbereitet. Die haben uns vorgeführt", sagte Alen Milosevic. Bereits in der 34. Minute versuchte Coach André Haber seinen Jungs per Auszeit neue Impulse zu geben, tauschte schließlich beide Außenpositionen. "Wenn du mit fünf, sechs Toren im Hintertreffen bist, probierst du ein bisschen was", so Rojewski. "Das hat dann auch nicht geklappt. Dann wird es schwer, noch einmal zurückzukommen." Die Luft schien raus. Die Löwen gingen auf zehn Tore weg. "Da hat das Spiel wirklich gedroht, zur Katastrophe zu werden", meinte Peter Strosack.

Bis zum Ende gekämpft

Für Erfolgserlebnisse sorgte dann ausgerechnet Gästecoach Jacobsen, der vor den anstehenden Aufgaben in der Champions League Kräfte sparen wollte und den siebten Feldspieler brachte. Das nutzten die Hausherren, fanden ihren Biss wieder und trafen gleich vier Mal nach cleverer Balleroberung ins leere Löwen-Gehäuse. "Vielleicht sollten wir auf dieser Schlussphase aufbauen", so Strosack. Mehr als Ergebniskosmetik waren die von den Fans frenetisch gefeierten Treffer allerdings nicht. Lob gab es für diese Phase dennoch.

"Ich bin da sehr stolz auf meine Mannschaft", so Haber. "Weil sie das Spiel eben nicht abgehakt, sondern zwölf Minuten vor Schluss noch einmal leidenschaftlich verteidigt haben." Jacobsen musste schmunzeln. "Wenn man hoch führt verkraftet man das dann leichter", sagte er. Auf dem Parkett hatte er in dieser Phase ordentlich gewütet. Zeit zum Nachdenken bleibt ihm und seinen Jungs ohnehin nicht. Barcelona wartet.

Leipzig: Vortmann; Putera; Semper (2); Rojewski (3); Jurdzs; Krzikalla; Binder (1); Janke (4); Pieczkowski (4); Kunkel (2/1); Roscheck; Rivesjoe (2); Strosack (3); Meschke (1); Milosevic (1).

Löwen: Appelgren; Palicka; Schmid (6/4); Bliznac; Sigurdsson (7); Radivojevic; González (1); Tollbring; Rnic; Larsen (3); Pekeler (1); Groetzki (2); Reinkind (1); Taleski; Villaplana; Petersson (8).

Siebenmeter: Leipzig 1/2; Löwen 4/5.

Strafen: Leipzig 2; Löwen.

Von Antje Henselin-Rudolph