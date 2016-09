Leipzig. Das hatte sich der SC DHfK Leipzig anders vorgestellt. Nach den starken Auftritten gegen den Bergischen HC und in Magdeburg zeigten sich die Messestädter am Mittwochabend völlig von der Rolle. Gegen die TSG Hannover-Burgdorf musste das Team von Coach Christian Prokop vor 2907 Zuschauern eine 23:25-Niederlage (11:12) hinnehmen und ließ vor allem in der Offensive die gewohnten Qualitäten vermissen.

Die erste Leipziger Aktion der Partie war ein verworfener Siebenmeter. Andreas Rojewski scheiterte an Malte Semisch. Der Beginn gestaltete sich zäh für den SC DHfK und das grün-weiße Spiel blieb die komplette erste Halbzeit eben das, zäh und zerfahren. Die Abwehrleistung der Hausherren war solide, auch wenn es den Gästen zwei drei Mal zu oft gelang, eine Lücke in den Defensivverbund zu reißen. Bisweilen hätten die Gastgeber früher herausrücken können, um Hannover am Wurf zu hindern. Jens Vortmann im Tor machte einen hervorragenden Job, hielt in Hälfte eins zwei Siebenmeter, vereitelte Tempogegenstöße und andere hochkarätige Möglichkeiten der TSG.

Das Problem des SC DHfK lag vielmehr im Angriff. Der verletzungsbedingte Ausfall von Niclas Pieczkowski machte sich schmerzhaft bemerkbar. Andreas Rojewski, gegen den Bergischen HC und in Magdeburg furios, stand irgendwie neben sich. Seinen ersten Siebenmeter vergab er ebenso wie mehrere weitere Versuche aus dem Rückraum. Aivis Jurdzs erreichte nicht die gewohnte Durchschlagskraft. Tobias Rivesjoe agierte bei seinem ersten Heimauftritt glücklos. Den Hausherren viel gegen die groß gewachsene Hannoveraner Mitte, die früh herausrückte, zu wenig ein. Zudem zeigte sich Keeper Malte Semisch ähnlich auf dem Posten wie sein Gegenüber. Einzig Maximilian Janke erreichte Normalform. Die beiden Außen Lukas Binder und Peter Strosack wurden wenig bis gar nicht einbezogen. Tore von diesen Positionen gab es in Halbzeit eins nicht. Das 11:12 zur Pause war leistungsgerecht. Der Rückstand hätte aufgrund der vergebenen Chancen der TSG auch höher ausfallen können.

Leider änderte sich für den SC DHfK auch nach Wiederbeginn wenig. Auch wenn Christian Prokop alle taktischen und personellen Register zog - Milos Putera kam ins Tor, "Oldie" Thomas Oehlrich an den Kreis, Franz Semper sollte ihm Rückraum für Belebung sorgen - es half nichts. Die Hausherren fanden nicht zu ihrem Spiel. Selbst der zum Heimauftakt so wirksame Einsatz des siebten Feldspielers verpuffte. Statt der Grün-Weißen traf Gästekeeper Malte Semisch, der im Übrigen einen starken Job machte, ins leere Leipziger Tor. Die Folge: Der Vorsprung der TSG wuchs auf drei Tore, später auf vier. Die Hausherren fanden vorn einfach kein Konzept gegen die sehr stabile Abwehr der Gäste.

Erst in der Schlussphase kam der grün-weiße Zug doch noch ins Rollen. Die Zuschauer erhoben sich früh von ihren Plätzen, verwandelten die Arena in das sprichwörtliche Tollhaus. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch in Saunaatmosphäre. In der 57. Minute traf Franz Semper zum umjubelten 22:22. Putera hatte zuvor mehrfach glänzend pariert. Zu mehr reichte es trotz eines weiteren gehaltenen Siebenmeters nicht mehr. Die fehlende Effektivität im Angriff gab am Ende den Ausschlag für eine verdiente Niederlage.

Leipzig: Vortmann; Putera; Semper; Steinert; Rojewski; Jurdzs; Binder; Janke; Roscheck; Rivesjoe; Strosack; Meschke; Milosevoc; Oehlrich; Becvar.

Hannover: Ziemer; Semisch; Johannsen; Mortensen; Patrail; Hykkerud; Häfner; Böhm; Karason; Schmidt; Olsen; Hinz; Kastening; Dräger; Kalafut.

Antje Henselin-Rudolph