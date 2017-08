Alexander Zverev im Viertelfinale in Montreal

Montreal. Nur ein bisschen mehr als eine Stunde dauerte die Partie. Für Zverev war es der erste Sieg im dritten Anlauf gegen Kyrgios. In der nächsten Runde trifft der 20-Jährige auf den Südafrikaner Kevin Anderson, der den US-Amerikaner Sam Querrey mit 6:4, 6:1 bezwang. Das Turnier in Kanada ist mit rund 4,6 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August in New York beginnen.

Eine überraschende Niederlage kassierte Rafael Nadal gegen den erst 18 Jahre alten Kanadier Denis Shapovalov. Der Weltranglisten-Zweite unterlag dem Youngster mit 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Der Spanier Nadal verpasste durch die Achtelfinal-Niederlage auch den möglichen Sprung an die Spitze der Weltrangliste. Mit einem Halbfinal-Einzug in Montreal wäre Nadal erstmals seit Juni 2014 wieder die Nummer eins der Welt gewesen.

Der Weltranglisten-143. Shapovalov ist nach seinem Überraschungs-Sieg der bislang jüngste Viertelfinalist bei einem Masters-Turnier. Er trifft bei der mit rund 4,6 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung nun auf den Franzosen Adrian Mannarino. Das Hartplatzturnier dient der Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August beginnen.

dpa