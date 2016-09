New York. Zuletzt machten der serbischen Tennisspielerin eine Verletzung am Handgelenk und ein gebrochener Zeh zu schaffen.

Die 28-Jährige war bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden und sagte nun unter anderem ihre Teilnahme an den Turnieren in Japan und China ab. "Ich musste diese schwierige Entscheidung treffen, damit ich vollständig fit werde und im nächsten Jahr verletzungsfrei spielen kann", sagte Ivanovic.

dpa