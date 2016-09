Seoul. Barthel benötigte 1:38 Stunden für ihren Erfolg. Die Schleswig-Holsteinerin ist die einzige Deutsche im Hauptfeld der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung.

Dagegen ist Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Guangzhou bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Bad Saulgau verlor gegen die an Nummer drei gesetzte Kroatin Ana Konjuh mit 2:6, 2:6. Die Berlinerin Sabine Lisicki ist in China ebenfalls am Start.

