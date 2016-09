Glasgow. Im Auftakteinzel unterlag der Brite Andy Murray überraschend Juan Martin del Potro. Der Wimbledon-Sieger musste sich bei der Neuauflage des Olympia-Finals von Rio de Janeiro nach mehr als fünf Stunden 4:6, 7:5, 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 geschlagen geben. Zuvor hatte Murray keines seiner 20 Davis-Cup-Einzel auf heimischem Boden verloren.

Das zweite Halbfinal-Duell zwischen Kroatien und Frankreich ist dagegen völlig offen. Richard Gasquet hatte die Gäste am Freitag in Zadar durch ein 6:2, 7:6 (7:5), 6:1 gegen Borna Coric in Führung gebracht, ehe Marin Cilic mit einem 6:1, 7:6 (7:4), 2:6, 6:2 gegen Lucas Pouille ausglich. Die Entscheidung fällt damit nach dem Doppel am Samstag erst in den beiden abschließenden Einzeln am Sonntag.

dpa