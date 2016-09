Glasgow. Gegen Martin del Potro und Leonardo Mayer setzten sich die Murrays in Glasgow mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:4 durch. Damit stand es 2:1. Sein Auftakteinzel hatte Wimbledonsieger Andy Murray überraschend gegen del Potro verloren.

Im zweiten Halbfinal-Duell ist Kroatien gegen Frankreich ebenfalls mit 2:1 in Führung gegangen - die Entscheidung in Zadar fällt damit wie in Glasgow erst am Sonntag. Marin Cilic und Ivan Dodig gewannen das Doppel gegen Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert mit 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (8:6) und 6:3. Cilic hat nun am Sonntag gegen Richard Gasquet die große Chance, den dritten Punkt zu holen und sein Team ins Finale zu bringen.

dpa