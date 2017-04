Die deutschen Tennis-Herren müssen im Kampf um den Verbleib in der Davis-Cup-Weltgruppe in Portugal antreten. Das ergab die Auslosung in London.

In der ersten Runde hatte die Mannschaft von Trainer Michael Kohlmann in Frankfurt am Main mit 1:4 gegen Belgien verloren und damit den Einzug ins Viertelfinale klar verpasst. Die Relegation in Portugal findet vom 15. bis 17. September statt.