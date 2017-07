Belgrad. Djokovic hatte wegen der Beschwerden zuletzt im Viertelfinale von Wimbledon gegen den Tschechen Tomas Berdych aufgeben müssen. Der bis Ende des vorigen Jahres von Boris Becker trainierte Djokovic will nun eine längere Pause einlegen und wird damit auch die US Open verpassen. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison, bei dem Djokovic 2011 und 2015 den Titel holte, findet vom 28. August bis zum 10. September in New York statt.

dpa