Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in Acapulco den Einzug in das Halbfinale verpasst. Djokovic verlor gegen Nick Kyrgios in 1:47 Stunden 6:7 (9:11), 5:7.

Der Australier trifft bei der Hartplatz-Veranstaltung in dem mexikanischen Badeort jetzt auf den Amerikaner Sam Querrey.