Errani verteidigt sich gegen Doping-Vorwürfe

Mailand. Der Tennis-Weltverband (ITF) hatte Errani nach einem positiven Dopingtest rückwirkend vom 3. August an für zwei Monate gesperrt, wie 7. August bekannt wurde.

Errani war bei einer Anti-Doping-Kontrolle am 16. Februar die Einnahme der verbotenen Substanz Letrozol nachgewiesen worden. Ein weiterer Test am 7. Juni war nach ITF-Angaben negativ. "Letrozol hat keinen Doping-Effekt", sagte Errani. Zuvor hatte die 30-Jährige bereits auf Facebook geschrieben, sie habe nie in ihrem Leben und in ihrer Karriere verbotene Substanzen eingenommen.

