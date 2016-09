New York. Del Potro führte 6:3, 3:2, als Thiem nach einer längeren Behandlungspause am rechten Knie nicht weiterspielen konnte. Der argentinische Tennisprofi trifft bei dem Grand-Slam-Turnier in New York jetzt auf den Schweizer Stan Wawrinka oder Ilja Martschenko aus der Ukraine.

Del Potro ist nach insgesamt drei Operationen am linken Handgelenk nur noch die Nummer 142 der Weltrangliste und dank einer Wildcard am Start. Er ist nun der am niedrigsten platzierte Viertelfinalist der US Open, seit Jimmy Connors vor 25 Jahren als 39-Jähriger und Nummer 174 der Branchenwertung in das Halbfinale einzog. Der 27 Jahre alte Olympia-Zweite von Rio hat bislang noch keinen Satz abgegeben und in der dritten Runde den Spanier David Ferrer bezwungen.

dpa