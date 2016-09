New York. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Wozniacki am Dienstag auf Anastasia Sewastowa aus Lettland.

Wozniacki stand bei den US Open zweimal im Endspiel. 2009 verlor sie gegen Kim Clijsters und 2014 gegen Serena Williams. Bei den Australian Open und in Wimbledon war sie in diesem Jahr jeweils in der ersten Runde ausgeschieden, die French Open hatte sie verletzt verpasst.

Auch die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci hat es wieder in die Runde der besten acht Spielerinnen geschafft. Die 33 Jahre alte Italienerin setzte sich gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine 7:6 (7:5), 6:2 durch und spielt jetzt gegen die Gewinnerin des Linkshänderinnen-Duells zwischen Angelique Kerber aus Kiel und der Tschechin Petra Kvitova.

dpa