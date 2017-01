Julia Görges hat beim Damen-Tennis-Turnier in Auckland mit zwei Siegen an einem Tag das Viertelfinale erreicht. Die Bad Oldesloerin gewann am Mittwoch zunächst ihr Auftaktmatch gegen die an Nummer sechs gesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:3, 6:4.

Wegen der Verzögerungen durch Regen in den vergangenen Tagen musste Görges bereits wenige Stunden später zu ihrem Achtelfinale gegen die Britin Naomi Broady antreten - und gewann 7:5, 6:4.

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Görges nun auf die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark oder die Amerikanerin Varvara Lepchenko.