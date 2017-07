Hamburg. Der 24-jährige Kicker wird in der ATP-Weltrangliste auf Platz 95 geführt. Philipp Kohlschreiber aus Augsburg trifft auf den 19-jährigen Andrej Rublew. Der an Position elf in dem 32er-Feld höchstgesetzte Deutsche Jan-Lennard Struff (Warstein) bekam Jewgeni Donskoj aus Russland zugelost.

dpa