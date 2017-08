Haas-Auftritt gleich beendet - Kohlschreiber weiter

Kitzbühel. Vor den Augen seiner Tochter Valentina musste sich Wildcard-Inhaber Haas nach dem ersten Matchball geschlagen geben. Die frühere Nummer zwei der Welt hatte zuvor auch in Hamburg, Bastad, Wimbledon und Halle gleich zum Auftakt verloren.

Stuff bekommt es nun mit dem Brasilianer Thomaz Bellucci zu tun und steht ebenso im Achtelfinale wie Davis-Cup-Kollege Philipp Kohlschreiber. Drei Tage nach seiner Halbfinal-Aufgabe in Hamburg setzte sich der Augsburger gegen Facundo Bagnis aus Argentinien mit 7:5, 3:6, 6:3 durch. In der zweiten Runde des mit 482 060 Euro dotierten Sandplatzturniers trifft der Kitzbühel-Sieger von 2015 auf den Tschechen Jiri Vesely, der den Karlsruher Yannick Hanfmann 6:4, 6:4 bezwang. Hanfmann hatte am vergangenen Wochenende in Gstaad überraschend das Endspiel erreicht.

Am Rothenbaum hatte der 33-jährige Kohlschreiber wegen Oberschenkelproblemen gegen Florian Mayer aufgegeben und war dabei ausgepfiffen worden. "Sicherlich geht es mir körperlich nicht so, wie ich es mir vorstelle. Es ist zum Glück nicht so schlimm, wie ich es in Hamburg gedacht habe, es ist aber trotzdem doch etwas da", sagte der Wahl-Kitzbüheler. "Woanders würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern hätte eine Woche Pause gemacht."

Kohlschreiber denkt noch lange nicht an ein Karriere-Ende. "Tommy ist ein tolles Beispiel, der ist topfit. Ich finde es geil, dass er noch spielt", sagte der 33-Jährige.

dpa