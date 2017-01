Der deutsche Tennis-Routinier Tommy Haas will seine Karriere in diesem Jahr beenden, hat dafür aber noch keinen genauen Zeitpunkt festgelegt.

Der 38-Jährige will zunächst noch einige seiner Lieblingsturniere spielen und dann in einem geeigneten Moment abtreten, kündigte der immer wieder lange verletzte Wahl-Amerikaner in Melbourne an, wo er am 17. Januar erstmals seit drei Jahren noch einmal bei den Australian Open antreten wird.