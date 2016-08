Die serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic ist bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Die Frau von Fußballprofi Bastian Schweinsteiger verlor gegen Denisa Allertova aus Tschechien 6:7 (4:7), 1:6.

Ivanovic war bei dem Grand-Slam-Turnier in New York an Nummer 29 gesetzt.