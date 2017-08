Julia Görges verliert Auftaktmatch in Toronto

Zwei Tage nach ihrem verlorenen WTA-Finale in Washington ist Tennisspielerin Julia Görges beim Turnier in Toronto bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die 28-Jährige unterlag der Amerikanerin Catherine Bellis 6:4, 3:6, 2:6. Görges hatte am vergangenen Wochenende ihr drittes Endspiel im Jahr 2017 erreicht, womit sie auf Platz 35 in der Weltrangliste kletterte.