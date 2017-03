Indian Wells. Das Hartplatz-Turnier in der kalifornischen Wüste ist mit knapp sieben Millionen US-Dollar dotiert. Im Achtelfinale hatte Angelique Kerber in zwei Sätzen gegen Wesnina den Kürzeren gezogen. Die Kielerin wird an diesem Montag ihre amerikanische Rivalin Serena Williams wieder als Nummer eins der Tennis-Welt ablösen.

dpa