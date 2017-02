Dubai. Das ist es, was für mich zählt", sagte die 29-Jährige vor ihrem ersten Auftritt beim WTA-Turnier in Dubai. "Natürlich werde ich mein Bestes geben, viele Matches zu gewinnen, und dann werden wir sehen, ob ich wieder Nummer eins werden kann."

Nach einem schwachen Start in die neue Saison müsste Kerber das Turnier gewinnen, um Serena Williams zu verdrängen. In der ersten Runde hatte die Führende der Setzliste ein Freilos. Als erste Gegnerin wird ihr die Neumünsteranerin Mona Barthel gegenüberstehen, die zum Auftakt die Serbin Jelena Jankovic 6:1, 6:3 besiegte. Ihre Rivalin Serena Williams pausiert in dieser Woche erneut.

Kerber war bei den Australian Open als Titelverteidigerin im Achtelfinale gescheitert. In Doha in der vergangenen Woche ereilte sie das Aus bereits in ihrem ersten Spiel. "Es war nicht der beste Start, den ich mir gewünscht habe, aber es ist kein Drama", sagte die Linkshänderin. Sie habe gut trainiert. Ein oder zwei Matches könnten vieles verändern.

dpa