Kohlschreiber zum dritten Mal im Finale von Kitzbühel

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat zum dritten Mal das Finale des ATP-Turniers von Kitzbühel erreicht.

Der gebürtige Augsburger setzte sich im Halbfinale nach 1:23 Stunden mit 7:5, 6:3 gegen den an Nummer zwei gesetzten Italiener Fabio Fognini durch, der erst am zurückliegenden Sonntag das Turnier in Gstaad gegen Yannick Hanfmann für sich entschieden hatte.