Zadar/Glasgow. In Zadar hatte Cilic am Samstag bereits gemeinsam mit Ivan Dodig das Doppel gegen Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert mit 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (8:6) und 6:3 für sich entschieden. Schon am Freitag war er im Einzel gegen Lucas Pouille erfolgreich gewesen.

Gegner im Endspiel vom 25. bis 27. November ist Titelverteidiger Großbritannien mit Olympiasieger Andy Murray oder Argentinien. Vor dem abschließenden Einzel stand es in Glasgow 2:2. Der Weltranglisten-Zweite Murray glich mit einem 6:3, 6:2, 6:3 gegen Guido Pella aus. Mit 0:2 hatten die Briten anfänglich zurückgelegen.

dpa