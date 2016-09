Trotz seines ersten Satzverlustes im Turnier hat der Weltranglisten-Zweite Andy Murray am Ende souverän das Achtelfinale der US Open erreicht. Der Tennis-Olympiasieger gewann gegen den Italiener Paolo Lorenzi 7:6 (7:4), 5:7, 6:2, 6:3.

Bei dem Grand-Slam-Turnier in New York spielt der 29 Jahre alte Schotte jetzt gegen den an Nummer 22 gesetzten Grigor Dimitrow aus Bulgarien.