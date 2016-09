New York. Der Japaner setzte sich gegen Ivo Karlovic aus Kroatien 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) durch. Murray hat damit weiterhin die Chance, als vierter Spieler nach Rod Laver, Roger Federer und Novak Djokovic in einem Jahr in alle vier Endspiele bei den Grand-Slam-Turnieren einzuziehen.

dpa