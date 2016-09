New York. Evans hatte in der zweiten Runde den Hamburger Alexander Zverev bezwungen. Gegen Wawrinka vergab er im Tiebreak des vierten Satzes beim Stand von 6:5 einen Matchball. Der 31 Jahre alte Schweizer Wawrinka trifft bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in New York jetzt auf den Australier Nick Kyrgios oder Ilja Martschenko aus der Ukraine.

dpa