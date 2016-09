Prag. Beim Grand-Slam-Turnier in New York war Kvitova im Achtelfinale mit 3:6, 5:7 gegen Angelique Kerber ausgeschieden. Für Kvitova ist es schon der zweite Trainerwechsel in diesem Jahr. Mit Doppelspezialist Cermak hatte sie erst seit April zusammengearbeitet. Im Januar hatte die Weltranglisten-16., die bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Bronze gewann, die siebenjährige Zusammenarbeit mit Trainer David Kotyza beendet. Einen Nachfolger für Cermak habe sie noch nicht.

dpa