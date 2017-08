Nadal verpasst Halbfinale in Cincinnati

Der neue Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat nach zwei Matches an einem Tag den Einzug in das Halbfinale beim Masters-Series-Turnier in Cincinnati verpasst. Der Tennisprofi aus Spanien unterlag dem Australier Nick Kyrgios überraschend deutlich 2:6, 5:7.

Beide Spieler mussten wegen Regens am Vortag ihr Achtel- und Viertelfinale an einem Tag bestreiten.