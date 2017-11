Nadal zieht sich aus Masters-Turnier in Paris zurück

Paris. "Ich hatte gehofft, spielen zu können, aber es ist unmöglich auf den Platz zu gehen", sagte Nadal. Das Knie habe ihm schon in den vergangenen Wochen Probleme bereitet. Der 31-Jährige hätte gegen den Serben Filip Krajinović spielen sollen.

Das Turnier in Paris ist das letzte der regulären ATP-Saison. Ob Nadals Einsatz bei dem ATP-Finale in London ab dem 12. November in Gefahr ist, ließ er zunächst offen. "Ich werde meine Behandlung machen und versuchen, in London zu spielen", kündigte Nadal an.

dpa