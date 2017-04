Miami. Federer nutzte nach 1:34 Stunden gleich seinen ersten Matchball und setzte damit sein furioses Jahr 2017 fort, nachdem er zuvor noch ein halbes Jahr wegen einer Knieverletzung pausiert hatte. In Miami holte sich der frühere Weltranglistenerste nun den dritten Turniersieg der Saison nach seinen Erfolgen in Australien und in Indian Wells. Auch die Matchbilanz von 19:1 Siegen in 2017 kann sich bei Federer sehen lassen.

dpa