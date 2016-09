New York. Die Deutsche Presse-Agentur gibt einen Überblick über prominente Reaktionen:

"Es ist wirklich ein Traum, wie gut Angie während des gesamten Turniers und jetzt im Finale in Flushing Meadows gespielt hat. Es ist ein phänomenales Jahr für Angie und ein Riesenerfolg für sie sowie für das gesamte deutsche Tennis. Ich freue mich wirklich für sie und hoffe, sie bald wieder einmal zu sehen."

(Die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf)

"Angelique Kerber, 2016 U.S. Open Champion und neue Nummer Eins der Welt! Klasse erarbeitet, gekämpft und Nervenstärke bewiesen! SUPER Angie !!!"

(Die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf)

"Was für ein Jahr für @AngeliqueKerber Gratuliere zum @usopen Sieg und zur Nummer 1 der Welt"

(Tennisprofi Tommy Haas)

"Absolut sprachlos @AngeliqueKerber besser geht's nicht!!!"

"uuuuunmenschliche Leistung!!! Was für ein Champion!!! @AngeliqueKerber Tennis ist ohne Ende stolz!"

(Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner)

"What a week! What a year! Davor kann man nur den Hut ziehen! Glückwunsch Angie, Nr1 und #UsOpen"

(Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki)

"Während des Endspiels war ich richtig aufgeregt und aufgewühlt. Ich habe mit Angelique Kerber gezittert und bin jetzt stolz auf sie. Mit dem Auftreten von Angie ist der deutsche Tennissport wieder in die positiven Schlagzeilen gekommen und so hoffen wir alle, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten einen neuen Tennisboom erleben können."

(Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes, Ulrich Klaus)

"Überragendes Jahr: 2 Grand Slams, Olympia-Silber und ab Montag die Nr. 1! Gratulation, @AngeliqueKerber #USOpen "

(Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger)

"Gratulation @AngeliqueKerber. Gratulation an die Nummer 1 der Welt! Wow"

(Fußball-Weltmeister Toni Kroos)

"Wahnsinn Angi Respekt vor dieser Leistung." (Ruder-Größe Marcel Hacker)

"AngeliqueKerber nur geil"

(Hockey-Olympiasieger Mo Fürste)

dpa