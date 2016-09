New York. Du Champ!!! Genieß das Finale!!!", twitterte Rittner.

Kerber hatte durch einen Sieg gegen die Dänin Caroline Wozniacki das Endspiel der US Open in New York erreicht. Weil Serena Williams zuvor ihr Halbfinale verlor, übernimmt die 28-Jährige aus Kiel vom kommenden Montag an als erste Deutsche nach Steffi Graf die Führung in der Weltrangliste.

dpa