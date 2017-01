Melbourne. Wie Rittner am Rande der Australian Open in Melbourne erklärte, ist die genesene Mona Barthel erste Kandidatin für den vierten Platz im Team. Eine Nominierung hängt auch davon ab, ob sich die lange erkrankte Barthel nach den Australian Open fit genug für den nächsten weiten Flug fühlt. Die Partie findet am 11. und 12. Februar statt. Die Weltranglisten-Erste Kerber hatte wegen des Reisestresses und des anschließenden Turniers in Doha abgesagt.

dpa