Scharapowa erhält Wildcard für Turnier in Peking

Peking. "Ich bin sehr froh, dass ich nach Peking zurückkehren und die China Open im Oktober spielen werde. Das ist besonders spannend, denn es wird mein erstes Turnier in Asien in diesem Jahr sein", sagte die Russin laut Turnier-Website. In Peking hatte Scharapowa 2014 gewonnen.

Zuletzt hatte Scharapowa in Stanford wegen einer Armverletzung auf das Achtelfinale verzichten müssen und später auch ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Toronto abgesagt.

Bei den Australian Open 2016 war die 30-Jährige positiv auf Meldonium getestet worden und musste eine 15-monatige Dopingsperre verbüßen. Nach ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour im April in Stuttgart hatte sie sich in Rom eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Mit dem Auftritt in Stanford, einem Vorbereitungsturnier auf die US Open, hatte sich Scharapowa nach ihrer Verletzungspause zurückgemeldet und gleich den nächsten Dämpfer einstecken müssen.

