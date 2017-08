Scharapowa sagt auch Teilnahme an Turnier in Toronto ab

Stanford. "Gegen Ende des Matches am Montag habe ich Schmerzen im linken Unterarm gespürt. Nach einer Untersuchung hat mir der Arzt empfohlen, kein weiteres Risiko einzugehen", sagte Scharapowa.

Bei den Australian Open 2016 war die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin positiv auf Meldonium getestet worden und musste eine 15-monatige Dopingsperre verbüßen. Nach ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour im April in Stuttgart hatte sie sich in Rom eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Mit dem Auftritt in Stanford, einem Vorbereitungsturnier auf die US Open, hatte sich die 30-Jährige nach ihrer Verletzungspause zurückgemeldet.

