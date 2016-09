New York. Die 34 Jahre alte Amerikanerin trifft in New York jetzt auf Jaroslawa Schwedowa aus Kasachstan. Williams feierte ihren 307. Sieg bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere und ist jetzt alleinige Rekordhalterin in dieser Kategorie vor Martina Navratilova (306). Kerber hatte tags zuvor gegen die Qualifikantin Catherine Bellis mit 6:1, 6:1 gewonnen und trifft jetzt auf Petra Kvitova.

dpa