New York. Die 28-Jährige aus Metzingen wollte 2012 ihre Karriere eigentlich beenden. Erst 2015 feierte sie ihre ersten Titel auf der ITF-Tour und qualifizierte sich in Wimbledon erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Bei den Australian Open in diesem Jahr schaffte sie es ebenso wie jetzt bei den US Open in die dritte Runde.

Als Nummer 27 der Weltrangliste ist Siegemund nun zweitbeste Deutsche hinter der Kielerin Angelique Kerber. Sie wolle mit ihren Leistungen Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner überzeugen. "Wenn sie da ist, hänge ich mich besonders rein. Ich will auf jeden Fall gerne Fed Cup spielen", sagte Siegemund. Die nächste Partie steht am 11./12. Februar 2017 in der ersten Runde der Weltgruppe in den USA an.

dpa