Charleston. Dennoch präsentierte sich die Weltranglisten-37. bei der Sandplatz-Veranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina in deutlich besserer Form als zu Jahresbeginn. Damit dürfte Siegemund gute Chancen haben auf einen Einsatz als zweite Einzelspielerin neben Angelique Kerber beim Fed-Cup-Relegationsduell am 22./23. April in Stuttgart gegen die Ukraine. In Charleston bezwang Siegemund unter anderem die Australian-Open-Finalistin und Ex-Weltranglisten-Erste Venus Williams nach der Abwehr zweier Matchbälle.

Bislang hat Siegemund ein Turnier auf der WTA-Tour gewonnen, im Juli 2016 setzte sie sich im schwedischen Bastad durch, in Stuttgart unterlag sie im vergangenen Jahr im Endspiel Angelique Kerber.

dpa