Paris. Vom 12. bis 19. November sind auch der Hamburger Alexander Zverev, Rafael Nadal, Roger Federer, Grigor Dimitrow, Dominic Thiem, Marin Cilic und David Goffin in London dabei. Sock gewann in Paris als erster Amerikaner ein Masters-Turnier seit Andy Roddick im März 2010 in Miami.

dpa