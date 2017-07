Stebe und Mayer in Runde zwei - Talent Altmaier raus

Hamburg. Der 26-jährige Vaihinger Stebe bezwang im Match der Qualifikanten den Bosnier Damir Dzumhur mit 6:3, 6:4 und trifft im Achtelfinale auf Diego Schwartzman aus Argentinien.

Ausgeschieden in der Hansestadt ist Wildcard-Inhaber Daniel Altmaier. Nach dem 6:7 (2:7), 4:6 gegen Horacio Zeballos aus Argentinien tritt das 18 Jahre alte Talent aus Kempten noch in der Doppelkonkurrenz an, die er mit Altmeister Tommy Haas bestreiten darf. Der 39-jährige Hamburger greift erst am Dienstag ins Turniergeschehen ein.

dpa