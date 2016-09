Der zweimalige Turniersieger Rafael Nadal ist Topfavorit Novak Djokovic in das Achtelfinale der US Open gefolgt.

Der 30 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied in New York das erste Match der Night Session gegen den Russen Andrej Kusnezow mit 6:1, 6:4, 6:2 für sich und blieb damit ohne Satzverlust. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Vierte am Sonntag auf den Franzosen Lucas Pouille.