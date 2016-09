New York. Vor dem Weltranglisten-Dritten hatten sich schon US-Open-Finalist Novak Djokovic aus Serbien und der britische Wimbledon-Gewinner Andy Murray ihre Teilnahme an den ATP World Tour Finals gesichert. Das Turnier findet vom 13. bis 20. November in London statt.

Wawrinka hatte sich im Endspiel von New York mit 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3 gegen den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Djokovic durchgesetzt. Der 31-Jährige gewann damit seinen dritten Grand-Slam-Titel.

dpa